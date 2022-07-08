國內營建產業蓬勃發展，為了強化國產材應用在營建領域，農委會林務局8日辦理「規格化國產材 進軍建材市場-CAS驗證推動成果」，由林務局長林慶華授證正昌製材、昆晉實業、國立台灣大學農學院實驗林管理處木材利用實習工廠、昆儀實業及明昇木業等5家生產CAS規格材的備料場！

今日更開箱「常用國產材應用於公共工程參考手冊」，內容包含國產材樹種特色介紹、國產材規格及價格標準及優質業者資訊，於未來選購與應用上有參考依據，進而推動公共工程及政府採購優先採用國產材。

此外，這些已經取得CAS驗證標章的產品，同時也能取得台灣木材標章成為綠建築綠建材的綠色採購商品，值得相關專業領域人士參考及運用。

林華慶表示，木材自給率已突破1％，現在國產材年產量已達5萬多立方公尺、需求量420萬立方公尺，持續接近2027年的目標值5％中，對於近年熱門的農業淨零排放政策，可說是具體達成第一步。

此外，國產材可運用於運送遍及台灣山林的台灣野長鬃山羊等各類受傷野生動物，因送醫治療路程顛簸，過去鐵籠或進口材作為獸籠，讓動物緊張，改以在地的材料、台灣森林的味道，緩解受傷動物的緊張及增加舒適感，木製的野生動物救傷運輸籠可徒手徒步運送、可進野生動物救護車，其重量輕又堅固、撞擊不易變形，封閉時可透氣、舒適、不悶熱等特性。

林務局強調，使用國產材對促進森林的永續經營與淨零碳排相當重要，包括陽明交大TDIS團隊的「台灣厝」，係利用林務局與台大實驗林管理處合作近5年所發展及建置工程木材加工技術，作為原型屋的主體木結構材料及組裝技術，以「台灣厝」在德國綠建築大賽拿下建築與創新雙料大獎，也是使用國產柳杉規格材，並經由CAS驗證為品質把關。

林務局積極建構國產材作為建材應用的規格資料庫，木材的合法性確立就是為了全面讓業界安心使用；目前已知，台灣柳杉製成的集層材強度比日本柳杉更高，而台灣竹材透過改良加工技術，也可勝任結構材的角色，強化國產材應用在營建領域，達到碳替代的概念與人工林的循環利用。