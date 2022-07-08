台達電宣布，旗下高階投影品牌Digital Projection協助日本角川武藏野美術館Grand Gallery打造「梵谷－這就是我看待世界的方式」展覽，這也使台達電與角川武藏野美術館第二次合作。

台達電表示，梵谷展覽共使用多達34台Digital Projection的高階雷射機種E-Vision 10000系列，透過台達電的無接縫融接技術創造360 度沉浸式投影環境，這是台達電繼2021年底協助角川集團規劃「來自巴黎的浮世繪」數位展覽後，又一次大型投影顯示整合工程的成功案例。

台達電日本分公司代表取締役柯進興先生表示，感謝角川集團連續兩年採用台達電的投影顯示方案舉辦大型展覽，先進視訊技術運用於藝術展演這種新型態應用，觀展者能夠享受身臨其境的視覺體驗。

梵谷是少數受到日本民眾熱愛的西洋藝術家，角川集團因而策劃「梵谷－這就是我看待世界的方式」數位藝術展覽，透過音樂與畫作影像，再現梵谷所看到的世界，並藉由沉浸式的設計，讓觀展者深入梵谷才華橫溢與充滿活力的內心世界。台達電這次提供投影機E-Vision Laser 10000系列產品，單機能夠高達10,000流明的亮度、真實色彩的表現和生動的影像清晰度，讓觀展者在1,100平方米（約333坪）的空間內，360度無死角地盡情探索梵谷的戲劇性繪畫傑作。

20多年來，台達視訊解決方案在日本不斷創造卓越的業績記錄。近期成功案例包括這兩次位於角川武藏野美術館的展覽，以及台達8K投影技術在東京森美術館展示人工智能的視覺藝術。此外，台達8K投影技術亦為日本公眾提供了世界級的體育賽事轉播體驗。