新竹市長林智堅涉論文門爭議，在中華大學與台大國發所兩份碩士論文都被指控抄襲，此起政治風暴近來居高不下，台大國發所今(8)日晚間首度對外發表聲明，強調已配合校方與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理，盼各界耐心等候，對於所有批評與指教，將納為參考。

台大國發所在官網刊登「台灣大學國家發展研究所畢業生學位論文涉及學術倫理事件聲明」，指出關於該所碩士在職專班畢業生學位論文涉及學術倫理事件，刻正配合本校與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理程序，敬盼各界耐心等候相關作業完成。

台大國發所強調，該所學生畢業前均須完成所內的課業及考試要求，並依據教育部及台灣大學相關規定撰寫學位論文。

台大國發所指出，自今（111）年2月起，要求本所學生申請學位論文口試，須繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」，學位論文亦須附上「碩博士學位論文學術倫理聲明書」，以確保符合學術倫理規範。

台大國發所稱，對於近日相關的批評指教，十分重視並納為參考，以期回報社會大眾對本所的愛護與支持。