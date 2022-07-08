日本前首相安倍晉三今（8日）中彈身亡，嫌犯疑似自製3D列印槍行兇。而對於這種槍枝製作，即便在槍枝管制寬鬆的美國，也有部分州已經自行採取嚴格的措施，以管控民眾自製槍枝。

安倍晉三遭槍殺傷重不治，兇嫌是曾於海上自衛隊服役3年的山上徹也，在犯案後被當場壓制逮捕。日本對槍枝有著嚴格的管控，過去射擊槍械的案件少之又少，因為一般民眾不能持有手槍，因此日本3D數據活用會（3D GAN）理事長相馬達就懷疑，凶器可能是3D列印所製成的槍枝。

3D列印槍枝一直以來備受爭議，只需擁有3D列印機，相關零組件就可以使用機器列印技術而成，且也因為3D列印技術合法，這些零件並不被註冊為槍械，也無法進行管理，所有民眾都可以自行下載藍圖自製槍械。

不僅如此，3D列印自製槍械的教學或是設計圖，在網路上都可查詢的到，也因此3D列印槍枝引發的安全問題不斷發生。

在歐美一些槍枝管制寬鬆的國家，涉及3D列印槍械的案件不少。雖然美國3D列印槍枝合法，允許相關技術藍圖和教學在網路流傳，但實則仍有部分州自行採取措施管控，以監管民眾自製槍枝。

根據香港經濟日報報導，在加州，任何想製造槍械的人，都必須獲得該州提供、具法律效用的槍械序號；在新澤西州，製造3D列印槍枝前，需要獲得政府的製造許可證，還立法禁止製造、銷售或擁有無法檢測的槍械，以禁止民眾購買零件來製造為序列化的槍械。