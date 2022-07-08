富邦悍將4局連續3支安打卻因跑壘失誤沒攻下分數，也讓味全龍先發投手郭郁政繳出雖被敲9安，但僅失1分非責失的表現，終場龍隊以8比5贏球，中止3連敗也賞富邦6連敗。

郭郁政在首局因游擊手曾傳昇單局2次失誤失掉1分，但接下來就沒再掉分，其中關鍵在4局上，他被林益全、蔣智賢、高國麟連續敲安，但因跑壘失誤加上雙殺打，讓他1分未失「安全下莊」。

最終郭郁政繳出6 局無責失的表現，能有這樣的結果他謙稱運氣好，也歸功於捕手蔣少宏引導，教練的適時暫停也幫了大忙，讓他得以調整好呼吸再面對接下來的打者。

郭郁政拿下本季第4勝且是對戰富邦3連勝，生涯面對富邦沒吞過敗仗，也成為龍隊中本土勝投王，他說：「自己有設定目標，今年想要投到100局，比較有自信，每場當然都想要贏球，求勝慾望比較強。」

富邦先發投手陳鴻文染疫後復出首戰，5局中被敲6支安打、失5分，致命傷在3局下單局失掉4分，他也吞下本季第5敗。高國輝雖在9局上敲出2分炮，但仍無法撼動戰況。

味全龍拿莫・伊漾因妨礙跑壘順利回本壘得分。（鄭任南攝）