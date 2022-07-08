根據日本媒體與包括中國在內的35名經濟學家共同製作的調查結果顯示，中國2022年國內生産總值（GDP）增速的預期平均值為4.1%。調查報告分析稱，由於上海市封城，4～6月經濟增速迅速放緩，即使考慮到下半年的復甦，恐怕難以達成5.5%左右的目標。

據《日本經濟新聞》報導，中國應對疫情採取的清零政策與嚴格封控措施目前仍在持續，嚴格封控措施今後也可能擴散至其他城市或地區。

報導說，上海封城自3月底開始，持續2個月。預計4～6月的GDP預期平均值比上年同期增長1.1%，與1～3月的增長4.8%相比大幅減速。經季節性因素調整後的環比下降1.4%，預計創出新冠疫情在湖北武漢蔓延的2020年1～3月以來的最大降幅。

關於2022年GDP增長率，在作出有效回答的34人中，20人認為在4%左右，11人認為在3%左右，3人認為約為5%。

雖然也有觀點對政策效果表示質疑，但仍有不少專家關注的中國在財政和金融兩方面採取的經濟刺激舉措，他們認為基礎設施投資的加速將推動下半年的復甦，作為財源，特別國債的發行將進入視野。此外，為了刺激汽車和電子産品的消費，有可能出台進一步的減稅和補貼政策。