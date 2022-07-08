日本前首相安倍晉三演講途中遭槍殺，震驚全球，41歲的兇手山上徹也也不斷遭到起底，除了高中同學母親爆料其私下為人外，更有鄰居指出，最近每晚山上房間都傳來一個奇怪的聲音，如今回想起來毛骨悚然。

安倍中槍地點距離山上徹也住家僅3公里，山上供稱行兇動機並非政治理念衝突，而是不滿安倍和某宗教團體關係密切，才會痛下殺手，原定除了安倍外，還鎖定了宗教團體內的一名幹部。

日本《每日新聞》報導指出，山上鄰居受訪時，曾表示最近每個晚上，都會聽到山上徹也房間傳來砰砰砰敲打牆壁的聲音，聲音大到他以為在施工，但如今回想起來，這個聲音可能是山上在製作手槍過程的聲音，相當可怕。

此外，《朝日新聞》報導指出，山上徹也目前無業，過往曾從事派遣工作，據當時同事說法，指出山上徹也在職場上鮮少與人互動，連午餐都刻意帶到自己的車上吃，相當孤僻，在4月時突然猛請病假，5月就離職，未料2個月後就發生刺殺安倍的重大案件。