現任中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯的傲人身材，去年加入啦啦隊後人氣就跟著水漲船高，IG擁有超過120萬人追蹤，1年內推出2本個人性感寫真大受歡迎，一直很敢拍辣照的她，近日遠赴澎湖工作兼旅遊，PO出4秒戲水影片，狂洩E級驚人好身材。

林襄在IG曬出去澎湖拍攝節目的花絮，只見藍天白雲風景超好，她也開心表示：「這就是澎湖style，陽光、沙灘、沒有比基尼，但是有我」，隨後走到澎湖的沙灘上，感受來自海水的冰涼感，影片中，她興奮露出超甜美笑容，穿著藍色內衣，咖啡色長褲捲到膝蓋位置，手中拿著黑色墨鏡，想瘋狂玩起海水來。

澎湖海邊總是會有漲退潮時間，林襄一邊想戲水，一邊又怕弄濕身體，她張開雙手踩著柔軟的沙灘移動身體，一步步走近海水的最前方，接著林襄蹲下身體後張手環抱膝蓋，可愛蹲姿看得令人血脈賁張，可見白皙螞蟻腰和蜜桃臀全被洩出，美麗沙灘搭配性感美人，完全是夏日的最佳美人影片。

粉絲們看到影片後，也紛紛發出驚呼聲，直喊：「妳是海灘上最美的」、「妳是澎湖最美倩影了啦」、「各位襄民請站起來」、「若隱若現才是殺手鐧～襄姊懂穿」、「真想跟你一起去沙灘」、「有妳在才是美景，沒有妳只是風景」、「有真香女武神就足夠」、「你這樣不用比基尼就夠辣了」，討論熱度從未有過間斷。