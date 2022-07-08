女星簡廷芮（Dewi）因在電影《我的少女時代》飾演校花「陶敏敏」一角爆紅，有「最美校花」封號，不過其實她們一家都是高顏值，姊姊簡婕、妹妹簡廷倪同樣擁有校花級美貌，日前到墾丁遊玩的簡婕，也在社群分享出遊美照，好身材令人驚艷不已。

簡婕是平面模特兒也是知名KOL，擁有清新、空靈的氣質，在網路上人氣相當高，日前到墾丁遊玩的她，也在社群分享不少美照，7日她更曬出穿著泳裝的性感照，讓人眼睛為之一亮。

只見她穿著藍色平口泳裝，雪白雙峰和深邃事業線一覽無遺，尤其由上往下的視角，看起來像是沒穿，露出大片春光，性感十足，而一雙大長腿更是吸睛，好身材完全不輸給校花妹妹簡廷芮。

而這次墾丁行，其實3姊妹都有去，目前懷二胎的簡廷芮，也穿上黃色比基尼，辣露S級火辣曲線，如果沒看到肚子，完全很難想像她是準媽媽，妹妹簡廷倪也打扮超性感，一家都擁神級美貌和姣好身材，令人稱羨不已。