在萬物皆漲唯獨薪水不漲的年代，年輕人要找到理想的租屋處很不簡單。台北市中山區一間號稱極簡單人住宅，1房1廳1書房1衛2陽台，一卡皮箱就能入住，但租金開價6萬元，讓不少網友驚呼，「一個月6萬啊，還是回頭繳房貸吧」，不過有內行直言，這種租屋處的目標客群本就不是台灣人，月租6萬很合理。

臉書粉專「爆料公社」小編轉貼一篇591租屋網上的出租文，內容提到，該租屋處位於中山區，格局為1房1廳1書房1衛2陽台，且浴室乾濕分離，基礎傢具包括床、沙發、茶几，甚至電視機、冷氣、洗衣機、冰箱等一應俱全，租客只要一卡皮箱就能立刻入住。

租金部份是6萬元含管理費，但不包網路和第四台，水電費則是實報實銷。房東表示，該租屋處主打生活機能便利、交通方便，距離中山捷運站和雙連捷運站500公尺以內，有車也可另租機械車位，租金要3000元。

該租屋處附傢具，一卡皮箱即可入住。（圖／翻攝自591租屋網）

貼文一出就吸引3千多名網友按讚，驚呼「我剛剛看到以為是6000元，結果多了一個零」、「看錯以為6000元，搭帳篷排隊等租呢」、「一個月6萬啊，還是回頭繳房貸吧」、「我有六萬租房子給人家賺，不就表示我其實有能力買房了嗎」、「6萬我幹嘛租這個？我每天都來去住不同旅社了啦」、「6萬比我在澳洲雪梨租一整間房屋還貴耶」。

不過有內行人指出，這種房子大多都是租給駐台的外國人，月租6萬其實很合理，「這種很多是駐台的外國人來租吧！中山區還有很多一個月要10萬到12萬的租屋處喔」、「是台灣低薪會覺得貴，外派來台的不會覺得貴」、「這是少見多怪啦，像日本籍員工的宿舍就這種啦」。