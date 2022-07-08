推特稍早宣布人才招募團隊將裁員30％，藉此提高營運效率並節省成本。推特強調這次裁員僅限人才招募團隊，估計裁員人數不到100人。

不幸遭到裁員的推特員工7日一窩蜂湧入專業社交網站領英（LinkedIn）發文抱怨，其中一人表示自己一早起床突然被告知要開30分鐘會議，隨後就在會議中被通知裁員。

雖然這波裁員來得突然，但推特內部多數人並未感到意外，畢竟自從5月推特宣布暫停招募新血以來，人才招募團隊工作量銳減，不少團隊成員早已私下開始物色其他出路。