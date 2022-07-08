原是振奮人心的選舉造勢場面，突如其來的兩聲槍響劃破天際，日本前首相安倍晉三右頸部中槍、子彈穿透左胸，由於傷勢嚴重送醫搶救後宣告不治，享壽67歲。噩耗一出引起全球嘩然，網路上有粉絲拍下安倍最後身影，要求一起手比愛心畫面，惹哭數十萬名網友。

推特流出一段安倍前一日走訪其他地方，街頭造勢的影片。只見女高中生見到安倍本人想看到偶像般興奮尖叫，還伸手要求一起比半顆愛心，沒想到安倍也超大方熱情回應，雖然戴著口罩，但可以看到安倍的眼睛瞇成線，看起來非常開心，如今卻成了親民形象的最後身影。

不少網友看了這段影片悲痛留言，「安倍先生是個很好的人，野蠻行徑絕不能被原諒…」、「我的心好痛…」、「先承認我是個政治笨蛋，但我唯一知道的是安倍是最親民的領導人，難過到無法接受他的離開。」、「怎麼才過一天…就發生這樣的憾事。」

41歲槍手山上徹也過去3年服役於日本海上自衛隊，事發當下埋伏安倍身後3公尺處，周圍沒有任何維安人員阻止，眾目睽睽之際掏出預藏槍枝射擊，安倍生前與嫌犯的同框照流出讓許多網友激動不已。