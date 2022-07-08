澎湃新聞駐日記者曾穎在直播中，幾度哽咽。

日本前首相安倍遭刺身亡震驚國際，一名大陸媒體的駐日女記者在直播時多次哽咽落淚，她還讚揚安倍在促進中日關係發展上的建樹，但其報導隨即遭到大量網民圍攻，最後只得在社群媒體上發文道歉。

據香港《經濟日報》報導，涉事的是總部設於上海的《澎湃新聞》派駐日本記者曾穎，她派到日本工作已超過10年。在今天下午直播報導安倍遇刺的消息時，曾穎表示，安倍非常為國家考慮，也為中日友好作出非常巨大的貢獻。她還提到，日本在經濟上非常依賴中國，但在政治上沒有自己獨立的軍隊，必須嚴重依賴美國，安倍在任內一直想要脫離美國對日本的控制。

曾穎的微博引來網民們圍攻。（圖／微博）

港媒指出，曾穎直播報導的部份片段立即在大陸社群媒體微博上瘋傳，多名微博大V點名痛批她「哭得如喪考妣」，質疑她「到底是中國人還是日本人？」隨後有大量網民加入圍剿。

曾穎起初堅持說，任何恐怖主義行為都不應被狂歡，作為一個有血有肉的人，她會堅定自己的價值觀，做個善良正直的人。她又在網上發文說，今年是中日友好50週年，她會一直在這條路上盡自己微薄的力量，「如果罵我可以讓大家開心些，大家可以一邊罵我，一邊和我一起，致力於世界和平，祈禱世界和平」。

報導表示，隨著大陸網民批評的聲音愈來愈多，曾穎最後被迫發文道歉，聲稱只是出於對所在地區治安的恐慌，以及對此刻日本經濟的絕望才如此失態。