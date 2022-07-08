前駐日代表羅福全。（陳怡誠攝）

日本前首相安倍晉三今（8）日遇刺身亡，享壽67歲。我國前駐日代表羅福全回憶李登輝於2015年訪日時，安倍曾巧妙與李登輝不期而遇。

根據《中國時報》2015年10月9日報導，李登輝於2015年7月21日訪日時便下榻首都東急飯店，23日一早安倍與JR東海鐵道榮譽會長葛西敬之等人共進早餐，也現身東急飯店。隨後 東京電視台拍到李登輝步出飯店，當場詢問是否見到安倍時，李登輝並未否認，東京電視台於是獨家報導安倍與李登輝會面消息，隨後各媒體跟進。

不過，當天下午官房長官菅義偉在記者會上否認說：「那並非事實 ，日本政府並未涉及李登輝的訪日事宜。」安倍在電視節目受訪時也說：「我沒見他。」然而李登輝23日中午在日本外國特派員協會召開記者會，被問及此事時，並沒有矢口否認，只回答說：「有關這件事，我無可奉告」。

據《中央社》報導，羅福全回憶這段往事，並認為安倍晉三是日本在二戰後最偉大的首相。