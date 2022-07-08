根據統計，台灣每人平均持有超過3 張保單，但是身故平均給付不到70萬，遠低於台灣家戶年平均消費支出約82萬，當家中發生重大變故時，很難及時填補家庭的缺口。遠雄人壽推廣保障型保險商品，透過「保障型保險商品平台」，提供重大疾病健康險、定期壽險、小額終身壽險及小額傷害險四種保障型商品，滿足不同人生階段的保障需求。

台灣在2025年老年人口將超過20％門檻，成為超高齡社會，對年輕人來說，高齡化社會、退休等議題看似很遙遠，大家可以選擇不婚，但無法不老，因此，年輕人需要明白好好變老的重要性，及早為未來預做準備。

面對人生不同階段的風險，遠雄人壽建議可從「身價帳戶」、「醫療金帳戶」、「退休金帳戶」三大帳戶檢視自己是否已做好完善風險規劃，並搭配保障型平台中的三類商品強化各階段的保障。

首先，身價帳戶方面，生命無價，壽險保障能將責任與愛延續下去，建議可選擇保障型保險商品平台所提供的「定期壽險」，強化保障防護網，分別有5年期、20年期及至70歲滿期三種不同年期可供選擇，符合各人生階段需求。

另外，選擇平台中的「小額終身壽險」，不僅享有身故、完全失能和祝壽保險金，還可附加1年期傷害保險附約，強化壽險與意外保障。小額終身壽險保費比一般終身壽險低，且年紀越輕，保費越便宜，對於經濟能力有限，又想擁有基本保障，讓愛得以延續的年輕人來說，是一項優先選擇。

第二，醫療金帳戶，現行二代健保的醫療體制，只能維持治療花費的基本開銷，若需使用到高價醫材與先進儀器，勢必得支出龐大的醫療費用，因應重大疾病罹病初期的醫療支出及收入中斷而產生的經濟風險，需要由重大疾病險來支持，遠雄人壽於平台中提供1年期及20年期「重大疾病健康險」，民眾可視自身需求規劃。保障範圍涵蓋7項重大疾病，被保險人初次罹患「重大疾病」時，則按保險金額給付一筆「重大疾病保險金」，大大減輕罹病初期的醫療費用，讓家庭經濟不因而受影響。

第三是退休金帳戶，想要擁有安穩的退休生活，首要是提前準備，規劃長年期還本型利率變動保險或有月配息、年配息的年金保險，可在退休時獲得穩定的還本年金給付。

此外，完備的保險保障更是退休計畫裡不可或缺的一環，透過保障型保險商品平台一站式服務，即能隨時進行規劃。