《盧秀芳辣晚報》

民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑碩士論文涉嫌抄襲；台大國發所強調正配合校方與社科院學位論文學術倫理審定委員會進行處理程序。至於是否還有未爆彈？前民進黨立委郭正亮表示，陳明通指導學生有173個，今年選舉，只要有出來選舉的論文都被借閱當中。

針對媒體人黃揚明在臉書爆料，稱已被提名的縣市長參選人中，並不是只有林智堅，還有其他未爆彈。而且從國家圖書館最近湧進許多借閱特定政治人物的碩士學位論文去推敲，藍營內部傳出，與林智堅同年考上台大國發所，且同為陳明通指導的屏東縣長潘孟安，其撰寫的畢業論文，是被「搶」借閱的第一名。

郭正亮8日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳明通指導的學生有173個，今年選舉，只要有出來選舉的論文都在被借閱當中。這個新聞不可能淡化，因為台大兩個月後要公布結果。

郭正亮甚至透露，總統蔡英文跳出來力挺林智堅，是要統一民進黨黨內的調子，叫大家不要批評他，事實上，真的沒有聲音在批評林智堅。民進黨立委高嘉瑜說，這表示林智堅8年的新竹市長做得很好，大家只能談這種議題。

另外，林智堅台大國發所論文被質疑抄襲調查員余正煌的論文，但至今余正煌未出面說明。郭正亮表示，媒體人朱凱翔提供了一套劇本稱：在結果要公布之前，余正煌突然接受綠媒不露臉的專訪，懺悔他的不對。