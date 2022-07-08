立法委員陳以信今（8）日上午與美國來台訪問聯邦參議員史考特（Rick Scott）一行人會面，陳以信代表國民黨朱立倫主席表達歡迎並致贈紀念品，史考特參議員對未能與朱主席會面表示遺憾，特轉致問候並表示未來將與國民黨駐美辦公室多所交流。

史考特參議員昨自日本抵台訪問，今早於下榻飯店會見陳以信與羅致政立法委員，隨即前往總統府與蔡英文總統會面，他將於明日上午離台。史考特參議員為共和黨籍，於2011年至2019年擔任佛羅里達州州長，2019年以一萬票差距擊敗民主黨籍現任參議員而當選。

陳以信表示，會談前他特別告知史考特參議員，上月才陪同國民黨朱立倫主席訪美，朱主席於華府布魯金斯研究院發表兩岸關係重要演講，他並將演講稿全文提供參考。會談時史考特參議員對台海現狀表示擔憂，陳以信指出國民黨政策，一方面重視國防建軍備戰，支持建構不對稱戰力，提升內閣層級打造後備戰力。另方面重視兩岸關係，希望建構對話管道以利危機控管，才能降低兩岸軍事風險，維持台海和平穩定。

由於史考特參議員曾任佛州州長，陳以信提出與佛州國民兵交流建議，並且佛州是甘迺迪太空中心所在地，為美國太空產業重要基地之一。陳以信說明台灣已發射福衛七號衛星，台灣的太空產業方興未艾，希望未來與佛州有更多產業交流計畫。史考特參議員表示欣然同意並將協助推動，他並致贈個人特製硬幣作為紀念。