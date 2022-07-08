「日本放送協會」（NHK）8日報導，日本奈良縣警察本部（該縣警察最高管理機構）同日晚間召開針對前首相安倍晉三遭暗殺事件的記者會，稱已扣押嫌犯隨身攜帶的物品、以刑事部部長為首成立90人規模的調查本部等，並透露警方7日傍晚才掌握到安倍將進行街頭演說的資訊。

根據報導，奈良縣警察本部8日晚間召開記者會，稱已扣押嫌犯山上徹也持有的單肩包，以及裝在其中的錢包和智慧型手機；警方表示，山上將用於暗殺的槍枝藏在包包內，並搭乘電車前往現場。

警方還表示，在安倍遭到槍擊的現場，發現了數片金屬片，將調查其是否為子彈的一部分。而在初步檢查安倍的遺體後，發現他的左側肩膀與脖子前方有圓型槍傷，後續詳細的司法解剖將於奈良縣立醫科大學附屬醫院進行。

山上原本被依殺人未遂罪嫌遭到逮捕，但在安倍不治身亡後，後續起訴等作業將轉向殺人罪，並已成立以刑事部部長為首的90人規模調查本部。

而針對外界質疑當時的周邊警備是否出現漏洞，奈良縣警察本部表示，警方7日傍晚掌握到安倍8日上午將進行街頭演說的消息，稱雖然是突發性的警備任務，但認為已做好充分的準備；會進一步確認當時的警備是否出現問題，但希望先進行全面性調查，以釐清事件全貌。

警方也確認，山上確實曾在自衛隊中任職過3年，目前無職；暗殺所使用的槍枝明顯為土製槍械，且在搜索其住處時發現了多把類似的槍枝。警方表示，山上稱他對「特定團體」有所怨恨，認為安倍與該團體有關聯，聲稱自己「沒有做錯事」。