民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控碩士論文涉嫌抄襲，指導教授陳明通第一時間護航，總統蔡英文也留言力挺林智堅。前民進黨立委沈富雄表示，林智堅和民進黨高層犯了一個很大的錯誤，低估這件事的嚴重性，他甚至驚人預測林智堅可能會退選 。

沈富雄8日在《少康戰情室》節目中表示，他有一些每天見面的朋友，都是綠的，問林智堅有沒有抄襲，他們百分之一百說有抄襲，綠的朋友是憑自己的判斷。但一些綠的電視台是舉全黨之力、舉全部之力，就是要挺林智堅，結果「滿朝皆糟糕」，指鹿為馬，去聽他們的講法會吐，所以要趕快關掉電視，不然要「吐血不止」，回頭要去背9次正氣歌。

沈富雄接著表示，林智堅把簡單的事情可以講成這樣，到底有沒有抄襲？去聽林智堅和陳明通的講法，他們已經間接承認有抄襲，他們沒有否認，他們現在只是說兩邊論文很像，他們計較的是誰抄誰，抄自己的難道不可以嗎？若有抄，也是別人抄他的，不是他抄別人；陳明通的講法則是論文很像，但還是林智堅這邊創意多一點。沈富雄不禁質疑，這不是抄了嗎？若兩篇論文沒有一樣，為什麼要比創意呢？

沈富雄指出，所以大家都說要比對論文，比對的是科學軟體，到底是否達到抄襲的標準，非常清楚。林智堅和民進黨高層和蔡英文，犯了一個很大的錯誤，低估這件事的嚴重性，低估這件事對民進黨的傷害及續航力。他預測，不排除在登記之前，林智堅撐不下去了，也許要退選 。

沈富雄認為，林智堅要好好想一想，這麼清楚的事情，還可以凹、可以辯，遇拉愈長，一下子就要去告人家，而要告人的人通常是自己理虧，因為要用司法程序來拖。