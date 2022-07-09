自己造業自己擔！有男子在網上分享不小心讓砲友懷孕的經歷，他表示自己本身有個談遠距離戀愛的女友，但雙方只在周末2日見面，其餘的5天都與砲友在一起，然而，不婚主義的砲友卻意外懷孕，並打算將小孩生下來，但他也表明不可能與砲友結婚，最多只能偷偷跑去陪伴小孩，不過現在的狀況已經讓他很困擾。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到本身有女朋友，但同時也有固定砲友，這位砲友約30歲是在健身房認識，對方是做餐飲店，經濟狀況也不錯，是個不婚主義者，他也提到由於和女朋友是遠距離戀愛，所以雙方只能周末2天見面，因此，星期一至星期五都是和砲友在一起。

男子意外讓砲友懷孕，然而砲友打算把小孩生下來的反應，讓他不知所措。（翻攝自Dcard）

不過，他表示砲友意外懷孕，目前算起來大約已經8週，原以為對方會吃墮胎藥拿掉孩子，豈料，對方經過幾天思考後，決定把小孩生下來，造成他非常大的困擾，他曾向對方表明，由於家人都認識現在的女朋友，因此，不會突然改變跑去和「陌生人結婚」，若要把孩子生下來，頂多花些時間偷偷去陪伴，不可能幫忙養，但對方還是堅持己見，要將小孩生下來。

他坦言不希望這個小孩子影響自己未來的家庭，並詢問網友會不會遇到法律上的問題，以及需不需要與砲友簽切結書。

文章一出，網友紛紛留言表示「一瞬間爽快，一輩子遺憾」、「防護不做好，自己造業自己擔」、「都有女友了還要固炮真是有夠自私又貪心」、「趕快放過妳女友吧」、「切結書簽了也沒用」、「這小孩是有權分你財產的」、「小孩真的好無辜」、「三觀再次被刷新到閃亮刺眼」、「你要被纏一輩子啦」。