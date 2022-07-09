美國6月就業成長超出預期強勁，加上失業率持續逼近疫情前低點，凸顯美國經濟雖然已經漸失動能，但就業市場迄今仍然穩健不墜，這也強化外界預期聯準會（Fed）本月將再度採取升息3碼的激進舉動。

美國勞工部8日公布6月就業報告，其中非農就業人數新增37.2萬人，大幅超出市場預期的25萬人。至於5月新增就業人數修正後，從前估的39萬微幅降至38.4萬人。

此外6月失業率則連續第四個月持平在3.6％，略高於2020年2月疫情爆發前的3.5％。

就業報告還顯示，上月雇主持續以穩定速度調漲薪資。平均時薪繼5月增加0.4％後，6月增幅為0.3％，若與去年同期相比則增加5.1％。

鑒於美國就業持續穩健增長，截至目前，除了休閒餐飲、旅館、製造、醫療保健、批發貿易和地方政府教育外，其他多數產業都已收復在疫情期間失去的工作機會。

不過相對就業市場表現強勁，近來包括消費支出、新屋開工、營建執照與製造業產能等多項經濟指標卻都轉趨疲弱，凸顯Fed為了對抗通膨，從3月起開始積極升息，6月甚至還調高利率3碼，已令美國經濟成長明顯放緩，或甚至可能瀕臨衰退邊緣。

面臨升息引發的衰退疑慮加劇，Fed理事華勒（Christopher Waller）與聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)等兩名官員依然力挺7月會議繼續升息3碼，在同時他們還企圖淡化經濟衰退的風險。

華勒7日在全美商業經濟協會 (NABE) 活動上提到，他支持7月再升3碼，9月或許再升兩碼，之後可以討論是否回到1碼。布拉德在其它場合也呼應華勒看法，認為Fed在7月會議上升息3碼「非常合理」。後者今年在聯邦公開市場委員會具有利率決策投票權。

兩人還指稱目前外界對於衰退的憂慮已有誇大之嫌。華勒表示為讓通膨處於控制，經濟可能會受一些傷害，但不至於太過嚴重。布拉德則堅信Fed有能力帶領美國經濟實現軟著陸目標。