巧新科技（1563）8日公布自結6月合併營收達5.09億元，年減23.01％，累計今年上半年合併營收達33.4億元，年減11.81％，主因是部分新車款訂單遞延出貨，造成6月及上半年合併營收聯袂年減的主因。

巧新表示，雖因國際情勢不穩、晶片短缺、中國封城、船運缺櫃，及鋁價跌價損失等影響，在品牌車廠與全球汽車產業供應鏈機動性調整生產排程下，進而有部分新車款訂單遞延出貨，成為公司6月及上半年合併營收，皆年減的主因。然巧新持續優化生產效率與調整產品結構組合，拉升再生鋁圈出貨表現，將有助公司未來營運表現。

巧新以「推進輕量化工程」戰略工作，今年申請，並在6月20日正式成為「鋁業管理倡議」（ASI）的會員之一，與國際知名豪華汽車廠商包括BMW、Mercedes-Benz及Audi等知名車廠，成為共同推進鋁業價值鏈可持續性的企業，也將依據ASI各項準則，制定及執行ASI績效保證體系，以期在2024年通過驗證。這不僅積極響應品牌車廠提倡的綠色製程外，也展現巧新對ESG永續經營的承諾與決心。