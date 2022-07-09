日前新竹8死縱火案讓人看了膽戰心驚也痛心、不寒而慄，究竟是怎樣的仇恨要將至親的家人置之死地？據了解，該縱火案主嫌長期因為金錢及輪胎行繼承問題與雙親發生衝突，最後竟然購買汽油朝向家中潑灑並引燃，導致包含自己的妻小在內、共計8名至親命喪火窟……。再歸結其家族紛爭，疑似因為都更家產問題及不滿哥哥繼承店面，進而導致這場人倫悲劇。

從該新聞事件再延伸思考，像輪胎行這樣的中小企業尤須重視接班傳承，如果能夠按部就班早做規劃，是否就能避免這類憾事的發生？本周小花平台專題報導將與讀者一起談論有關家庭財富傳承確有其「眉角」，聽聽看會計師的建議「如何善用『保險』做好資產傳承？」

掌握傳富之道 把錢留給自己最想要照顧的人

根據一項針對全球暨台灣家族企業調查指出，有超過5成的家族企業有計畫將經營權和所有權都「交棒」給下一代，並將「接班傳承」這件事視為未來幾年內必須直視的主要挑戰之一；由此可見，有關傳承與接班儼然已為國內中小企業不得不、也必須看重的一個重要議題。

不過，值得注意的是，儘管國內絕大多數的中小企業都已有此「共識」，但是其中僅有不到1成已架構有正式且健全的接班規劃、低於全球平均的1成5。

說到家庭財富傳承確有其「眉角」，會計師提出善用保險的5大功能傳承實質財富與精神財富給下一代：

功能1、資產保全，留給自己最想要照顧的人

根據《保險法》第112條規定：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定的受益人者，其金額不得作為被保險人的遺產。」投保時「指定受益人」非常重要，不僅可以把錢留給自己最想要照顧的家人，尤其更重要的是：為繼承人節稅。在這裡需特別注意的是，如果受益人比被保險人先過世，在無指定受益人的情況下，保險金會變成遺產，必須計入遺產總額課稅。

會計師同時提醒，想要避免這種窘境發生，只需在受益人最末順位加上「法定繼承人」即可。

功能2、照顧家庭，分期給付保險金不怕被詐

為避免出現爭產、未成年子女一次領到過多保險金等問題，金管會於104年宣布具有「身故、全殘及滿期保險金」壽險保單，可以改採「分期給付」方式領取保費，至於原有舊保單則可以透過批註方式，改為分期給付。

以終身壽險保額新台幣1,000萬元為例，要保人可以將1,000萬元保險金分成10年給付，讓受益人每年定期領回100萬元並選擇分期給付，這樣保戶就不必擔心子女領完保險金可能因缺乏規劃而揮霍一空，導致最終窮困潦倒、一蹶不振。