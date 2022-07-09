根據《財訊》報導，台股投資人遇到最痛苦的上半年，大盤跌點達3393點，是1990年以來最慘的紀錄，不過也有逆勢上漲的大型股，其中裕隆近兩個月股價從40元，一度大漲挑戰50元，引發籌碼投資專家的好奇。

散戶撤退 3大外資很捧場

國內研究籌碼投資專業的豹投資創辦人黎芳表示，裕隆近期走勢非常符合籌碼專家追蹤的路線，關鍵就在「主力持續買進，散戶持續賣出，但股價悄悄往上走」。意思是，當籌碼指標流向大戶，一旦對的時機來臨，未來裕隆漲勢會是可以預期的。

《財訊》報導指出，裕隆在這波股價上升的過程中，大戶持續加碼；今年以來，裕隆千張大戶的人數穩健增加，從年初的59人，增加到6月下旬的67人，千張大戶持股比率也從64%穩定增至69%。反觀持有裕隆10張以下的散戶，人數從80000人，一路下降到74000人，持股比率也從12.5%下降到10.72%。

通常，大戶主力最擔心的就是買了股票後，無法掌控股價或股票賣不出去，所以最佳的操作點是千張大戶的持股比率落在60%至70%間。此時，主力掌握足夠的籌碼，且股票本身可以吸引散戶，股價成長的空間就會放大。目前，裕隆大戶持股比率接近7成，符合籌碼數據正面的基本假設。

黎芳分析，目前幾個重要的券商買超力道不弱，其中3個外資券商包括摩根士丹利、瑞士信貸、美商高盛持續增持裕隆，成本約在44元與45元之間。近期大盤大幅修正，裕隆股價也受到拖累，跌到外資大戶成本區，未來股價能否維持在44元以上的大戶成本支撐區，也成為短期多空的關鍵。

根據《財訊》報導，一位投資裕隆的大戶表示，他個人之所以敢在今年股市時機不佳之際大舉投資裕隆，原因是這幾年股市大好，但裕隆股價幾乎沒漲，經過減資之後，股本維持在100億元左右。目前公司市值不及450億元，但是細細去分析裕隆的3大轉投資公司，例如股價在兩百元以上、經營汽車貸款的裕融，裕隆持股46%，持有部位的市值就達到450億元。

危機入市 大戶眼中有亮點

還有持股48%的裕日車，目前股價228元，裕隆的持股部位市值也達329億元；再加上持股八%的中華車，持股市值也達27億元，這3大轉投資公司裕隆持股市值加起來就超過800億元，如果股市好轉，反映真實轉投資市值，裕隆股價應該還有不錯的上揚空間。