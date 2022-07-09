全球央行爭相升息對抗通膨，同時也產生傷害經濟的副作用，經濟放緩的情況已開始加速。根據世界銀行的預估，今年全球GDP成長率將由去年的5.7％驟降至2.9％。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型更顯示，美國第二季GDP將由上一季的負1.6％降至負2.1％，經濟出現技術性衰退。

面對經濟成長失速、消費者信心疲弱、通膨高張及貨幣政策緊縮等因素，企業目前正在進行的庫存調整影響就會被強化，獲利下修的壓力大增。在美股七月中旬後即將迎來的超級財報周將見到一波獲利下修潮，連帶身為美企供應鏈的台股獲利也將跟著下修。

本來無一物 何處惹塵埃

面對台股接下來的獲利下修風險，資金勢必會開始往獲利比較不會被下修的族群移動，像是目前營運仍在虧損階段力拚未來能夠虧轉盈的轉機股，接下來就只有虧多虧少的問題，不會有獲利可以下修，就不容易引來擔心獲利下修的恐慌賣壓。

從目前台股盤面觀察，也可發現這種資金移動方向，去年獲利大好的個股正被獲利下修恐慌所困，股價跌跌不休，反觀去年獲利不好的個股，股價不僅抗跌，不少還可以逆勢突圍。預期在台股獲利下修潮結束前，資金移動的現象仍會持續。

高盛看好虛擬實境(VR)頭戴裝置2022~2025年的年複合成長率達73％，宏達電(2498)又是VR產業的領導廠，首度將宏達電納入追蹤個股，並看好未來營運及股價表現。預估宏達電今年手機營收占比約僅4％，與2017年相比，受整體手機市場銷售疲弱的衝擊較小。同時，預估今年VR相關軟體與硬體營收比重約7％，2025年可成長至30％。

宏達電除了是領導廠商外，也擅長布局B2B高階市場，預估未來在產業最好情況下，股價將上看181元，相較目前60元的股價，目標價喊的是有點誇張。但高盛對宏達電的獲利預估，就沒像股價那麼看好，2022~2024年仍會繼續虧損，EPS分別為0.92元、1.06元及0.75元。

元宇宙、生技展會題材 延續行情熱度

高盛七月三日發出報告後，宏達電股價馬上連拉兩根漲停，創本波反彈新高，並帶動同集團的威盛(2388)、立衛(5344)、建達(6118)同步漲停。由於宏達電積極打造元宇宙世界，六月底剛推出元宇宙手機，被視為台股中的元宇宙第一股。

因此，宏達電股價彈升帶動的不僅止於同集團的個股，資金外溢效果還擴及到整個元宇宙概念股，像是亞信(3169)、揚明光(3504)等，加上八月十八日、十九日將在上海舉辦2022全球元宇宙大會，或許有機會讓元宇宙概念股行情熱度維持久一點。

與宏達電同樣屬於虧損沒獲利可下修的族群就是生技股中的新藥，此種族群特性也常讓新藥股成為股市行情走空時的資金避風港，近期登上生技股王的強勢指標藥華藥(6446)，在五月以來加權指數下跌二五○○點的背景下，股價卻逆勢大漲逾七成，吸引資金往新藥族群避險或投機。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1141期》)