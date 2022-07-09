德州男子布魯姆霍爾（Justin Broomhall）日前釣魚時，釣到受威脅物種大鱷龜。

美國德州一名男子日前去河邊釣魚，原本目標是鯰魚，沒想到竟然釣到已被列為易危物種的大鱷龜（Alligator Snapping Turtle），而且目測已經超過100歲，全身多處傷疤，數根指頭已不見，雙眼朦朧、看起來快失明。

美國福斯新聞網（Fox News）報導，25歲德州男子布魯姆霍爾（Justin Broomhall）6月底某一個周日的晚間，帶著3歲兒子、父親及岳父一行人到切羅基湖（Lake Cherokee）釣魚，他們的目標是鯰魚。

他說，一開始魚桿動了，他們以為是鯰魚在咬餌，突然間魚桿又不動了，接著他注意到水面上有一串泡泡在移動，看起來似乎是一隻大鯰魚，於是他將自己的魚桿甩向泡泡前方，「就是在那時一切開始變瘋狂。」

布魯姆霍爾說，水下生物馬上就咬餌了，他和父親兩人和這個龐然大物奮鬥了15至20分鐘，才得以收線、近距離觀察到底是什麼生物，他們一看，原來是被列為受威脅物種的大鱷龜，他當下就明白必須把鱷龜放回去。

'EVERYTHING WENT CRAZY': Fisherman reels in massive alligator snapping turtle https://t.co/tRZ0BdW2wd — Fox News (@FoxNews) July 1, 2022

當布魯姆霍爾走下湖中、抓起大鱷龜時，釣魚線不幸斷了，不過他仍希望將鉤子從鱷龜口中取出，以免牠感染。

於是布魯姆霍爾雙手緊緊抓住鱷龜的腳及尾巴，他的父親則抓住他的皮帶，將布魯姆霍爾及大鱷龜一起拖回岸上，這時候兩人才驚覺這隻大鱷龜有多巨大。

布魯姆霍爾目測大鱷龜的體重約在150至160磅（約68至72公斤）之間，年紀至少有100歲了，牠的眼睛已經開始朦朧，就像要失明一樣，身上也有許多傷疤，好幾根指頭也斷了。

Everything is bigger in Texas – even the snapping turtles!

https://t.co/bjz4CWsEzZ — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) June 27, 2022

最後布魯姆霍爾將鉤子從大鱷龜的嘴巴裡取出，並將牠放回湖中。

不過他希望幾年後還能再見到這頭大鱷龜，看看牠在野外的狀況怎麼樣。

布魯姆霍爾說，以前曾聽祖父講述大鱷龜的故事，但是他從未親眼見過，這是他25年來首度遇見大鱷龜，而且父親、兒子也都在場，讓這次經驗別具意義。

德州公園及野生生物局（Texas Parks and Wildlife Department）的救援大鱷龜行動。

根據壽山動物園、德州布拉左斯河管理局（Brazos River Authority）官網介紹，大鱷龜主要棲息地為美國中部及南部，是世界最大的淡水龜之一，背甲最長超過80公分，體重可達110公斤，牠們性情兇猛，成龜唯一的主要敵人就是人類，儘管幾乎沒有天敵，但礙於棲地減少及過度捕獵，大鱷龜的數量逐漸減少，已被德州公園及野生生物局（Texas Parks and Wildlife Department）列為受威脅物種，國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature，IUCN）則將大鱷龜列為易危（vulnerable）。