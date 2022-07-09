去年美國土地報告微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前獲准購買價值1350 萬美元的美國北達科他州2100英畝的農田，儘管該筆交易案曾引起爭議及農民的不滿，但該州的總檢察長認為比爾蓋茲沒有違規，交易不受影響，這也讓比爾蓋茲持續成為美國最大私人農地的擁有者。

紐約郵報、Newsweek報導，北達科他州總檢察長Drew Wrigley針對該筆交易案進行調查，事後發出公開信表示，「該交易符合法律規定，法律禁止公司擁有農田或牧場，但如果土地出租給農民，則允許個人信託持有土地。」

這也讓反對者難以接受，北達科他州農業專員Doug Goehring就曾表示，當地人對此事感到心煩意亂，甚至有些人覺得相當憤怒，社運組織美國轉折點創辦人Charlie Kirk則感嘆，沒有人關心為何比爾蓋茲能擁有這麼多土地。

比爾蓋茲始終對收購農地情有獨鍾，去年美國土地100強報告出爐，比爾蓋茲是美國最大私有農地的地主，在數十個州擁有26.9萬英畝（約10.8萬公頃）的土地，但比重仍不到全國農地的1%。

儘管許多人曾質疑比爾蓋茲擁有大量農地的目的，但他也曾回應爭議表示，投資團隊買下的土地還不到美國所有農田的1%，且投資農田是為了提高農產品的產量，但也不排除有些靠近城市的農田最終可能有其他用途。