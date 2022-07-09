立委陳超明（右起）、徐志榮及苗栗縣議長鍾東錦3人日前在頭份市同台，但互動非常少。（謝明俊攝）

立委陳超明、徐志榮原本都被認為是國民黨參選苗栗縣長的好人選。（謝明俊攝）

謝福弘競選團隊仍在競選總部籌備處運作，等候正式總部成立。（謝明俊攝）

前縣長劉政鴻月前帶領謝福弘及後龍鎮長朱秋隆赴頭份永貞宮參拜。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣長參選提名之亂持續延燒，被提名人謝福弘競選團隊內鷹派主導，各派系整合協調合作空間被壓縮，提名紛爭引發戰火向下延燒至鄉鎮市長選舉，藍營陷入大亂鬥局面。立委陳超明原本就有角逐縣長之志，但因官司卡關不好表態，當謝福弘獲得提名時，陳超明曾向貼身幕僚發牢騷，「為何黨中央就不能等他一下？」陳超明的不滿至判刑確定，一爆而出，嗆說不惜以無黨參選。

陳超明是目前苗栗縣內國民黨最資深的海線立委，但因苗栗縣政壇傳統上是重山輕海，所以陳超明雖然能影響苗栗縣一半的選情，但始終與山線政壇派系有所區隔，所以包括傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌等商討繼任人選時，只考量到謝福弘、徐志榮及後來積極表態參選的苗栗縣議長鍾東錦，陳超明雖有參加大老的提名協調會議，但都未直正表態參與角逐，尤其是惹上官司以後。

陳超明身邊幕僚都知道，陳超明很有意願參與角逐縣長大位，只是在考慮到官司問題，對外只能低調，因此，當鍾東錦、徐志榮、謝福弘3人在糾結提名之爭時，陳超明看似遠避風暴之外，但卻始終關切提名過程，因此，當黨中央確定提名謝福弘時，陳超明忍不住向幕僚抱怨，「為什麼不能等我一下，至少也要等到7月6日宣判？」對黨中央提名完全跳過他，大聲抱不平。

陳超明的不滿情緒持續累積到獲判有罪時，一次爆發，才會在內部幕僚群組內大發牢騷，甚至嗆聲不惜以無黨參選，讓選民來證明自己的清白。據悉，陳超明的這份內部發言，事前並未與貼身幕僚商討過，多名幕僚雖感驚訝，但並不意外，並直言「如果委員真的要選，他們都支持」，但也有幕僚研判，「委員是在發抒心中一時不平，參選可能性不大」。

8日，陳超明刻意選擇下鄉走訪老友平靜一下自己心情，並藉此發抒心中不平，他並向妻子吳利利及秘書交代，近期謝絕媒體訪問。據悉，多名幕僚、重要椿腳都未接獲陳超明的動員令，因此陳超明是否參選，仍有待觀察。

國民黨提名之亂並未隨著謝福弘的確定提名而告歇，反而還有愈演愈烈之勢，尤其是謝福弘競選總部內目前由鷹派主導，與鍾東錦一方支持者針鋒相對，尤其是縣黨部交接及競選總部等事宜，雙方支持者更是檯面下放話動作不斷，原本派系林立的苗栗政壇，現在更是畫清界限，相互攻詰，5大山頭各自爭先，陳超明的放話參選，正是派系擺不平的直接表徵。

尤有甚者，各派系大老目前尚未召開合作協調會議，下面支持者各自開砲互轟，縣長提名之爭戰火更延燒到鄉鎮市長、縣議員等層級選情，還出現連里長、代表都出現各為其主，捉對廝殺的局面。甚至有支持者大嗆「先打贏對手，再對付民進黨」，引來藍營的支持者不滿批評，原本藍營的砲火目標應該是要一致對外，現在卻是自家人殺得你死我活，深恐讓綠營坐享其成，到時藍營將後悔莫及。