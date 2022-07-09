韓國女團TWICE在世界各地享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜在2019年獲得全球百大最美臉孔第一名，讓連不哈韓的台灣人也會注意TWICE；TWICE除了子瑜其實各個成員都有特色，隊長志效擁有好歌喉外，更有超兇身材，日前一張性感照讓大票網友被她傲人雙峰震撼到。

志效是TWICE的隊長，在團體中也擔綱主唱一職，剛出道時還因為身材稍微肉一點，不被看好，但靠著積極瘦身及健康管理，把該瘦下來的地方都瘦了，完美進化成前凸後翹的性感美人；平時換上不同表演服裝，偶爾才會露出好身材，日常照也很難看到她性感的一面。

6日志效在個人IG曬出參加活動的裝扮，穿上深綠色皮製洋裝，細肩帶加上平口設計，胸前炸出事業線；但大票網友注意到，志效沒有要刻意裸露，衣服材質的關係讓她飽滿雙球形狀特別明顯，粉絲視覺衝擊震撼外，也讓眼睛大吃冰淇淋。

而志效擁有超兇身材在偶像女團中是眾所皆知的，這次又一張照讓眾人看呆，許多網友紛紛表示，「太辣了吧」、「HELLOO？」、「我的天啊，這照片看久了會流鼻血」、「我還沒準備好，有點突然」、「美到我哭，身材好好」。