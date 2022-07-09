前日本首相安倍晉三8日現身奈良市大和西大寺站附近，為自民黨候選人的參議院選舉造勢，不幸遭41歲槍手山上徹也開了2槍身亡。警方隨即將他壓制上銬，以殺人未遂罪逮捕，據悉嫌犯供稱自己對安倍相當不滿，「早就想殺了他」，此外點名下一個目標為某個宗教團體。

綜合《每日新聞》、日本新聞網、富士新聞網等日媒報導，41歲槍手2002年服役於日本海上自衛隊，3年任期滿後退職，之後就一直過著遊手好閒的生活。事發當下埋伏安倍身後3公尺處，周圍沒有任何維安人員阻止，眾目睽睽之際掏出預藏槍枝開了2槍命中安倍胸、頸部。

警方隨即壓制住嫌犯，當場逮捕移送奈良西警察署調查，對此山上供稱「只是對安倍強烈不滿」，才打算開槍行兇。奈良縣警察本部科長山村和久接受採訪時透露，可能還有下一位受害者，根據槍手供詞指出，「對某個特定的宗教團體懷恨在心，而這團體疑似和安倍關係匪淺。」不過報導並未詳述團體名稱。

另一方面，警方在嫌犯家中搜出其他手工製槍枝，調查其製造方式及用途。稍早住在附近的鄰居表示，近期晚間都有不明敲打聲，現在想起來可能是他在家裡製作武器。

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