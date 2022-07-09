疫情席捲全球至今已經過了2年半，不少店家飽受摧殘，無奈熄燈，但有家店沒被疫情打垮，卻是被房東趕跑。新莊一家營業27年的冰店，突然宣布停業，更貼出公告指控房東坐地起價，租金狂漲25K，實在撐不下去，消息曝光引發熱議。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出店家告示，只見公告中寫著「感謝顧客27年來的照顧，本店將於今年回家吃自己了」。店家表示，沒有被疫情打垮，卻是被無情房東打敗，指控房東坐地起價，月租65K一口氣要求漲到90K，無力負荷只能被迫歇業。

老闆娘大嘆，房東原本答應再讓他們做2年，卻在月中突然改口只能再延半年，過沒幾天房東收到其他業者報價，願意出8萬租房，因此二度反悔，要求將租金漲到9萬元，否則不能續租，還寄來存證信函，也讓闆娘心寒，決心做到9月租約到期就收攤。

不少網友看到後也錯愕不已：「這家超好吃耶」、「每次經過必買」、「這什麼惡劣房東」、「見錢眼開，不會有好下場的」、「27年，那不就付了好幾千萬給房東了」、「難怪人家說當房東勝過一切」、「疫情時期還這樣玩，現在房東真的越來越敢了」、「不愧是10年來經濟最好的一年」、「根本吸血鬼吧」。

但也有人持其他看法：「物競天擇，有人願意出更多錢當然優先租給對方啊」、「附近找不到65K的，那房東漲價也很合理吧」、「這種房東房子都整排的，真的不缺你一間」、「房東也不是做慈善事業的啊」。