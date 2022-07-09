文／潮健康

過去曾有不少坊間說法認為，只在周休六日運動的「周末戰士」型態並不健康。不過，近期有一研究團隊針對成年人每周運動頻率進行分析，發現「周末戰士」死亡率並未高於一周3次以上的高頻率運動族群。該研究發表在《JAMA內科》期刊上。

這項世代研究運用美國全國性健康訪談調查數據，分析350,978名成人從1997年至2013年間定期回報的健康狀態，該研究將參與者分為兩大組：運動量不足（中等強度運動每周少於150分鐘）、運動量足夠（中等強度運動每周150分鐘以上，或高強度運動每周75分鐘以上）。再根據運動模式分為：周末戰士組（每周運動1～2次）以及定期運動組（每周運動3次以上）。

結果顯示，與運動量不足的族群相比，周末戰士組的死亡率風險下降約8%，而定期運動組的死亡率下降約15%。不過，在中等強度運動量相同的情況下，周末戰士組與定期運動組的死亡率並沒有顯著差距。

研究團隊宣稱，根據大型世代研究的資料分析，可以發現只要從事積極運動，在運動量足夠的前提下，無論是周末戰士或是定期運動的個體，死亡風險都會比運動量不足者更低。中等強度運動時間相同的情況下，無論一周運動1～2次或3次以上，都可促進身體健康。

●次數強度影響運動效果 心肺耐力以最大心率為基準

衛福部國健署指出，運動不只能維持健康體能，更是預防慢性與退化性疾病的重要方式，次數、時間、強度都會影響改善體能的效果，在訓練時以能達到「有效的運動」為佳。

對健康成年人而言，改善心肺耐力的運動方式，建議每周至少規律運動3次，每次至少20分鐘，強度達到最大心跳率的60%以上（預估最大心跳率＝220－年齡），「稍微流汗並自覺有點喘又不會太喘」的程度。

現代人生活節奏忙碌，對於運動量的設定不妨「化整為零」，可在生活中自然而然達到運動效果。國健署建議，每天至少要運動30分鐘，分段累積運動量效果與一次完成一樣。不過，每次至少要連續10分鐘，每天30分鐘運動量可以拆成2次15分鐘或3次10分鐘完成。

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