一名婦女在安倍槍擊案發現場掩面痛哭。圖非當事媽媽。（圖／路透社）

日本前首相安倍晉三周五（8日）遭槍殺身亡，消息曝光後許多日本人不捨哀悼。一名媽媽在推特（Twitter）透露，她兒子去年10月寫一封信給出席演講活動的安倍，隔月收到安倍親筆簽名回信，如今發生憾事，她難過表示「該怎麼和即將放學的兒子說？」

周五日本時間約11點半左右，安倍晉三在奈良市遭槍擊，性命垂危送往醫院搶救，結縭35年的愛妻安倍昭惠聽聞後，在多名警力的陪同下，連忙從東京趕赴奈良急奔醫院，期間安倍傷勢不見好轉，情況十分危急，最終仍無力回天，在安倍昭惠抵達醫院見沒多久便撒手人寰。

一名育有2子的日本媽媽下午得知安倍中槍的消息後，在推特分享一段去年10月發生的暖心小故事，當時日本眾議院選舉，安倍出席一場演講活動時，他兒子上前將一封信交給安倍，隔月，她就收到一封安倍的親筆簽名回信。

如今安倍遭遇槍殺，這位媽媽說，可能各界對安倍有各種不同的評價，但無法原諒是以這樣的作法表達。她想到還在學校的兒子便悲傷表示，「我應該怎麼跟即將放學的兒子說？」

對於安倍的逝世，台灣網友也紛紛哀悼表示，「他是對台灣非常友好的日本政治人物」、「安倍一路好走」、「最親台灣的日本前首相」、「感覺他是個好首相」、「天吶，太令人難過的消息了」、「真不敢相信，唉唉」。