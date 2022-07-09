01：43台灣東部規模4.2地震 最大震度花蓮縣和臺東縣3級 03:222022/07/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東部地震 最大震度花蓮縣和臺東縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，9日1時43分發生芮氏規模4.2地震，地震深度18.8公里，震央位於臺東縣政府北北東方55.5公里（位於臺東縣成功鎮），最大震度花蓮縣、臺東縣3級。1110709 山友違規獨攀奇萊東稜失聯獲救 消防局將開罰 民進黨徵召Kolas選花蓮縣長 劉櫂豪戰台東 民進黨選對會徵召Kolas選花蓮 劉櫂豪戰台東 #臺東縣 #最大震度 #花蓮縣 #3級 #台灣東部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營4人同意開放競選花蓮市長 縣黨部力求整合 14:002022/07/02 政治 國民黨花蓮市長開放競選 4議員完成登記 17:022022/07/07 政治 花蓮卓溪鄉高溫飆36.4度 戶外工作者預防熱傷害 17:562022/07/06 社會 暑假到開眼界 開箱布農珍藏小物 13:002022/07/02 寶島 谷辣斯挑戰徐榛蔚 藍綠互喊一句 22:522022/07/05 政治 可望被民進黨徵召參選花蓮縣長 Kolas：我會欣然接受 21:152022/07/04 政治 2022誰來做老大》苗栗、花蓮縣長 藍15議長籲黨中央妥善處理苗花提名爭議 04:102022/07/03 政治要聞 羅智強、高金素梅突現身 1舉動網讚爆 10:262022/07/06 政治 挺彰嘉花東四縣市長人選 蔡英文：團結邁向勝選 15:032022/07/06 政治 台東＋254 呼籲65歲長者、幼童與學生盡速施打疫苗 17:482022/07/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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