前日本首相安倍晉三8日在奈良助選時遭槍殺身亡，警方後來到嫌犯家中搜查，扣押幾把槍枝。警方擔心有爆炸可能，呼籲附近居民疏散避難。

日本警方表示，安倍8日上午在街頭助選發表演說時遭人持槍槍擊，現場留有一把長度約40公分、高約20公分的手製槍枝，警方已扣押這把槍枝。嫌犯是41歲的奈良縣民山上徹也。他在接受警方調查時坦承犯行。

嫌犯表示，對特定團體有怨恨，認為安倍與這個特定團體有關連。嫌犯供稱，對於安倍的政治理念並沒怨恨。

警方於傍晚5時許到嫌犯位於奈良的住家搜查，起出數把與留在犯案現場類似的槍枝。警方擔心有爆炸可能，呼籲附近民眾疏散，之後以處理爆裂物的專車運走槍枝等。

警方原本以涉嫌殺人未遂的嫌疑偵辦，後來改為殺人罪嫌偵辦。

日本防衛省（國防部）表示，與嫌犯山上徹也同名同姓且生日也同天的男性於2002年8月起在海上自衛隊任職3年。在2002年12月之前是在長崎縣的佐世保教育隊受訓，之後的2年間，是部署於廣島縣吳基地的護衛艦「松雪」號的船員。

2004年4月起嫌犯隸屬於廣島縣江田島市的第一術科學校，2005年8月離職。據悉，此人的職務是屬於任期早已確定的「任期制自衛官」。

報導說，此男在接受教育期間曾學過有關小槍射擊、分解等知識約30個小時。此外，分發到部隊之後，一年有一次以上接受射擊等小槍的操槍知識教育。防衛省還在調查此人是否就是嫌犯山上徹也。

8日上午11時31分，奈良市消防局接獲通報，有人中槍倒地。11時32分請求救護車急救隊、36分請求出動醫療直升機，37分救護急救隊等抵達事發現場。11時54分，安倍從現場被移走，下午12時9分由醫療直升機運送，12時20分醫療直升機抵達醫院。安倍於下午5時3分被醫師宣告不治。（編輯：徐睿承）1110709