依拜維吉曾獲得第19屆金曲獎最佳原住民歌手，她同時身為6座金曲獎肯定的音樂製作人曹登昌的太太，自從得獎後就埋首投入家庭相夫教子，暌違將近10年，她近來將出新專輯，為了此次的專輯，曹登昌特別重金改建錄音室，將器材升級為杜比全景聲空間音訊（Dolby Atmos）等級，要給太太最好的。

泰雅族的金曲獎歌手依拜維吉，出身於宜蘭大同鄉的四季部落。當年離鄉到台北打拼時，長輩還反覆叮嚀她：「不要忘記自己的名字，不要忘記自己是泰雅族的孩子。」部落的人想也沒想過，當年唱歌總是多數一拍的小女孩，居然能出專輯，而且出道同名專輯就同時獲得金曲獎最佳原住民專輯、最佳原住民歌手兩項大獎。

她始終堅持用母語創作、唱母語歌曲，沒有辜負當時長輩的叮嚀，讓四季部落十分光榮，依拜維吉近日回到家鄉宜蘭，特別在阮義忠台灣故事館和阮義忠聯合舉辦攝影、音樂聯展開幕演唱會，送上驚喜，其中阮義忠的《四季攝影集》和依拜維吉新專輯《四季的四季》的聯展，將開展至9月25日。