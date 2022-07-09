日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭為參議員候選人助講時，驚傳遭槍擊，送醫後經搶救不治。（美聯社）

前日相安倍驚傳胸部中槍

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭為參議員候選人助講時，驚傳遭槍擊，送醫後經搶救不治。奈良警方表示，初步檢查遺體，安倍左肩有1處槍傷，頸部前方有2處槍傷，後續將由奈良縣立醫科大學附屬醫院進行司法解剖，釐清子彈是否貫穿人體。

日本前首相安倍晉三昨（8日）上午11時30分在日本奈良市進行演說時，突然遭到不明人時開槍襲擊，到院時人已心肺驟停， 之後便進行胸部止血和大量輸血，下午5時3分宣告不治，享壽67歲。

安倍晉三8日在奈良助選時遭槍殺身亡，嫌犯是41歲的奈良縣民山上徹也，為前海上自衛隊員。他在接受警方調查時坦承犯行。

奈良警方表示，初步檢查安倍遺體，發現其左肩有1處槍傷，頸部前方有2處槍傷，後續將由奈良縣立醫科大學附屬醫院進行司法解剖，以釐清確切死因。

據日媒報導，主治醫師福島英賢接受訪問時表示，安倍晉三到院後隨即進行手術，手術過程中並未在他的身上尋獲子彈，不過傷口處及心臟的大血管，死因為「失血過多」身亡。後續將由奈良縣立醫科大學附屬醫院進行司法解剖。

自民黨相關人士稱，夫人安倍昭惠希望儘早將安倍遺體帶回家，根據她的意願，遺體將於司法解剖結束後立即運往東京。

日本首相岸田文雄表痛批開槍嫌犯：「卑鄙的野蠻行為，絕不能原諒！」。岸田也表示，正在研議舉辦國喪等方式，追悼安倍。