安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／美聯社）

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良街頭為參議員候選人助講時，驚傳遭槍擊，送醫搶救5小時後，於下午宣告不治。據日媒報導，安倍妻子安倍昭惠趕到醫院，到院方確認安倍死亡，相隔才約8分鐘，彷彿就是等老婆來，再嚥下最後一口氣。

安倍晉三8日上午11時30分在奈良街頭發表演說時，遭到41歲兇嫌山上徹也近距離射擊2槍，安倍在數秒後倒地，脖子右側和左胸受傷。日本總務省消防廳指出，安倍送醫時就已失去意識、心肺停止，經醫院治療搶救後，於下午5時03分不幸身亡，終年67歲，死因初步研判為失血過多。

安倍成為日本二戰後現、卸任首相遇害的第一人，這是使戰後日本史蒙上陰影的重大事件，令全國陷入震驚與哀傷，各國元首也紛紛悼念。美國總統拜登總統讚許安倍是美日聯盟與兩國友誼的捍衛者。日本首相岸田文雄譴責凶嫌的行為「野蠻卑劣」，並誓言「將切實繼承安倍的想法」。

據日本《共同社》報導，安倍街頭遇刺後，結褵35年的妻子安倍昭惠穿著一襲黑色洋裝，在多名警力的護送下，火速從東京澀谷住家乘車前往奈良。

從安倍昭惠抵達醫院到院方確認安倍死亡，歷時約8分鐘，「彷彿安倍就是等著老婆的到來」。許多網友看到此消息，也紛紛到安倍昭惠IG留言悼念。「昭惠夫人就這樣被奪去了深愛的親人，一定非常痛苦」

出身名門閨秀的安倍昭惠現年60歲，小安倍晉三7歲，她是日本最大的糖果和巧克力製造商「森永製菓」集團前總裁松崎昭雄的千金。兩人結婚35年無子女卻依然恩愛，安倍晉三過去也曾在臉書上分享愛妻之道：「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降！」

安倍遇刺身亡後，自民黨相關人士稱，夫人安倍昭惠希望儘早將安倍遺體帶回家，根據她的意願，遺體將於司法解剖結束後立即運往東京。日本首相岸田文雄表示，正在研議舉辦國喪等方式追悼安倍。