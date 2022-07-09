一個青春正盛的孩子，卻在國中被診斷出腎臟全部纖維化，必須終生洗腎，這是徐凡甘在學生時期面臨的第一個人生轉場。

回想當時的情景，徐凡甘說道：「一般人很難體會洗腎是什麼樣的感覺，當時喝進去的每一滴水都無法累積在身體裡，連喝水都是奢侈的幸福」。

升大三的暑假，因大哥的無私捐贈，徐凡甘再次擁有了「新腎」和不同的生命選項，在實際接觸孩子書屋創辦人「陳爸」為偏鄉教育的投入，徐凡甘埋下對教育的思考線索，與Teach for Taiwan創辦人安婷接觸後，更堅定自己以「生命影響生命」的理念，投身教育第一線，用時間與偏鄉孩子相伴走上一段重要的啟蒙之路。

一路走來凡甘老師也與夥伴創立了城市浪人，以流浪之旅的形式鼓勵年輕追尋者在旅途中勇於探索生命的不同可能，他更持續奔走在實驗教育的進程裡，以靈活的思維書寫更多彈性的教育可能，只望為每一位特別的孩子找到志業，猶如初生般在每一次的學習裡傾盡熱忱。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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