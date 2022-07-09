隔壁同事過生日，她今年才25歲，我的年紀，折一半都比她大。

這位氣質十分古典的年輕美女，是我少見的好手之一，偶爾我會送她回家，一路聊天都覺得自己像個寵物溝通師，畢竟我沒有小孩，這年紀的朋友也相對少，小女孩的心思，我只能猜。

反之，如果是全身掛滿名牌的貴婦名媛對我說：「我孤寂的時候，眼淚總是啪啦啦的往下掉。」

我都能精準地聽成：「我沒買Gucci的時候，眼淚總是PradaPrada的往下Dior。」

記得有一天，她盛裝打扮來上班，所有人都看出來，小姑娘要約會了，我見她臉紅紅，羞的。

關於愛情，我想跟妳說，數學不好的女生，愛情都不容易好，要多練習。妳求解。數學裡，有一個美好的名詞，叫求和；最遺憾的名詞，叫無解。最孤獨的叫假設存在，最霸氣的叫，有、且僅有，絕對值。

以上都是愛情的奧義。

當妳和同儕聊起愛情經驗的分享，妳還需要涉獵以下三門概論，分別是：

統計學：個體樣本並不一定與其總體的统計特徵相符。（任何愛情套路的結果並不恆真）

博弈論：個體、群體行為長期趨向納許均衡、帕雷托最優。（熟能成巧）

機率論：根據貝氏定理，機率是一個人對於獨立事件的信念强度，機率是主觀的。（愛情有因果、有自己的命運）

遠離畫大餅的男生。畫大餅誰不會啊，跟我在一起以後給妳買火箭帶妳上太空辦月球趴，實在不行，哥帶妳去印度吧，那裡的大餅還會飛。

愛是想像力，對方只是載體，是我賦予它意義。愛一個人就應該讓她永遠明亮。說來說去，妳身邊坐著我這位浪漫大叔，四捨五入一下就相當於跟王爾德一起當同事了。（真敢講）

妳只要隨口跟任何同事喊一聲”Hail Hydra”，坐在旁邊的大叔我都會突然轉過身來，把我的公文包遞出，對妳說” Here you go, Cap”。

生日快樂。

作者為文學奬得主

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