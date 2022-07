隔壁同事過生日,她今年才25歲,我的年紀,折一半都比她大。

這位氣質十分古典的年輕美女,是我少見的好手之一,偶爾我會送她回家,一路聊天都覺得自己像個寵物溝通師,畢竟我沒有小孩,這年紀的朋友也相對少,小女孩的心思,我只能猜。

反之,如果是全身掛滿名牌的貴婦名媛對我說:「我孤寂的時候,眼淚總是啪啦啦的往下掉。」

我都能精準地聽成:「我沒買Gucci的時候,眼淚總是PradaPrada的往下Dior。」

記得有一天,她盛裝打扮來上班,所有人都看出來,小姑娘要約會了,我見她臉紅紅,羞的。

關於愛情,我想跟妳說,數學不好的女生,愛情都不容易好,要多練習。妳求解。數學裡,有一個美好的名詞,叫求和;最遺憾的名詞,叫無解。最孤獨的叫假設存在,最霸氣的叫,有、且僅有,絕對值。

以上都是愛情的奧義。

當妳和同儕聊起愛情經驗的分享,妳還需要涉獵以下三門概論,分別是:

統計學:個體樣本並不一定與其總體的统計特徵相符。(任何愛情套路的結果並不恆真)

博弈論:個體、群體行為長期趨向納許均衡、帕雷托最優。(熟能成巧)

機率論:根據貝氏定理,機率是一個人對於獨立事件的信念强度,機率是主觀的。(愛情有因果、有自己的命運)

遠離畫大餅的男生。畫大餅誰不會啊,跟我在一起以後給妳買火箭帶妳上太空辦月球趴,實在不行,哥帶妳去印度吧,那裡的大餅還會飛。

愛是想像力,對方只是載體,是我賦予它意義。愛一個人就應該讓她永遠明亮。說來說去,妳身邊坐著我這位浪漫大叔,四捨五入一下就相當於跟王爾德一起當同事了。(真敢講)

妳只要隨口跟任何同事喊一聲”Hail Hydra”,坐在旁邊的大叔我都會突然轉過身來,把我的公文包遞出,對妳說” Here you go, Cap”。

生日快樂。

