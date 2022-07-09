民進黨桃園市長參選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，引發爭議。根據入口網站《Yahoo奇摩》7日起針對候選人的學歷問題所發起的網路投票民調，詢問網友「擔任地方首長，你認為最重要的是什麼？」居然有47.3%的網友認為施政能力最重要，僅有1.7%的網友認為學歷很重要。
根據《Yahoo奇摩》7日起發起網路民調，截至9日早上5點，已有1.11萬人參與投票，其中問到「擔任地方首長，你認為最重要的是什麼？」有47.3%的網友認為施政能力最重要，42.1%的網友則認為道德標準也很重要，5.5%則認為是危機處理，僅有1.7%網友認為學歷很重要，0.5%認為是知名度，0.9%選擇其他，2.0%的網友則表示不知道／沒意見。
另外，該民調也問到「你是否會重視候選人的學歷？」有36.1%的網友表示還算重視候選人的學歷、25.5%的網友表示非常重視，但是仍有27.9%的網友不太重視、8.2%則完全不重視，2.3%的網友則表示不知道／沒意見。
該民調也針對「你認為縣市長需具備什麼學歷？」進行調查，有50.7%的網友認為最少大學畢業，25.9%網友認為碩士以上，11.9%網友則不重視學歷，6.4%認為高中職、五專學歷即可，1.1%的網友認為國中學歷也可，4.0%網友不知道／沒意見。
文章來源：《Yahoo奇摩》民調
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