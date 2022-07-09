特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布砸440億美元收購推特，震驚國際市場。如今這筆交易可能生變，馬斯克8日以推特嚴重違反協議中的多項條款為由，決定終止收購推特。消息曝光，推特盤後股價重挫逾6%。

TechCrunch報導，馬斯克律師在交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中指出，推特未遵守合約條款，提供馬斯克與完成交易相關的商業資料。這兩個月來，馬斯克一直尋求必要的數據和資料，以評估推特上包括機器人和垃圾郵件的虛假帳號，而這些資料對推特的業務和財務業績十分重要。

文件內容提到，推特以不合理的理由拒絕馬斯克的要求，或是提供馬斯克不完整、沒有用的資訊，因此馬斯克決定放棄收購。

雖然馬斯克打算放棄收購推特，但公司高層似乎對交易信心十足，推特董事長泰勒（Bret Taylor）在推特發文，表示公司將採法律行動執行合併協議，且有信心在法庭上獲勝。