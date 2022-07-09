高壓再增強，氣象專家吳德榮表示，今起至下周二連4天全台高溫飆36度，下周三開始菲律賓東方至南海海面有2熱帶擾動發展的機率，尤其是菲律賓東方的熱帶擾動，將影響下周三至下周五天氣，全台降雨範圍擴大，花東有局部降雨，午後西半部及山區有局部短暫雷陣雨。

最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下周三(13日)20時菲律賓東方及南海海面「熱帶擾動」的模擬機率，分別已達40%及70%。（翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，下周菲律賓東方和南海海面均有利熱帶擾動發展，下周三（13日）模擬熱帶擾動發展機率分別達40%及70%。其中以菲律賓東方的熱帶擾動尤需注意，但其影響與強度密切相關，模式模擬仍在調整中，應持續觀察。

吳德榮表示，下周三至下周五（13至15日）的天氣變化需視菲東熱帶擾動的發展而定，模式模擬持續調整中，需再觀察。氣象局也指出，下周三至下周五太平洋高壓南側有熱帶擾動發展，以及南方雲系北移，水氣增多，東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區仍多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於近日天氣，吳德榮指出，今日至下周二（9至12日）太平洋高壓增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雷陣雨大多在山區及少部分鄰近平地，強度減弱，範圍亦縮小，偶有較大雨勢，仍應注意。