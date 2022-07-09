【LIVE直播】羅智強子弟兵組「強戰隊」 推這4人參選「南北串連」

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅論文風暴仍在延燒，傳出國民黨參選人張善政二度請託向前台北市議員羅智強借將。對此，羅昨(8日)透露，已在洽談，自己的團隊夥伴過去幫忙，這就是為了大同部分，一定會全力幫忙。

媒體詢問「跟朱立倫吃飯，外傳你們破冰過程是有關張善政現在選戰面臨苦戰?」羅智強昨表示，人有大同必有小異，大同小異包容前進，我跟朱立倫大同的部分，就是我們都希望扮演民主制衡的中堅力量，包含過去這段時間有些摩擦，那是小異，是個人部分，跟朱都能放下，為大同努力。

羅智強表示，確實不管張善政或朱立倫都希望我在桃園選戰多盡一份力，我盡力方式就是告訴大家不要只是一個羅智強出來，像是林智堅論文案，四個強戰隊第一時間出來，就是不要讓桃園有一個不誠實市長，傷害桃園，他們雖不在桃園選區也可以發揮戰力，讓桃園人看清楚那些人是好市長。

羅智強談到，幫助方式其實有很多，現在除了子弟兵，自己有一個團隊夥伴陪他打三個月選戰，張善政也有自己的夥伴，已在洽談，自己的團隊夥伴過去幫忙，這就是為了大同部分，一定會全力幫忙。