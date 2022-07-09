一名女網友發現兒子幼稚園的女同學長得超像自己的老公，仔細一看對方的家長，才發現那不就是當年老公外遇的小三，她當下衝回家追問老公事情的真相，但對方卻一直含糊其辭，不願回答，甚至惱羞成怒反罵她是神經病，讓她很心寒。貼文引起網友討論，不少人大呼原PO老公很扯，偷吃還放附近。

一名女網友在《匿名公社》上發文表示，以前兒子都是搭娃娃車去幼稚園上課，但從7月起，學校要求家長親自接送孩子上下學，這才讓她發現原來小三的女兒和她的兒子是念同一間幼稚園。當初發現小三的存在時，對方保證會搬走，結果才短短5年過去，小三竟然再度出現，不但跟她住在同個城鎮，還生下一個和老公長得超像的女兒。

女網友指出，當天她回家質問老公真相，結果對方一直躲閃，當她追問那個女孩是誰的孩子？是否還和小三偷偷連絡等問題，老公非但拒絕回答，還反過來罵她是神經病，甚至不顧她已經懷孕6個月而推倒她，讓她意識到，老公從頭到尾都在扯謊，整整騙了她5年，而她光想到老公與小三一直偷偷來往，就覺得非常崩潰。

女網友補充說，5年前她快要生產的時候，老公與小三下跪祈求她的原諒，小三承諾會搬走，老公則保證再也不見她。因此，她心軟答應繼續維持這段婚姻。沒想到去接兒子下課，竟會意外撞見小三去接女兒下課，否則她可能會繼續被蒙在鼓裡。

女網友也說，小三的女兒與她的兒子都是讀幼稚園中班，但兩人被分在不同班級，所以兒子跟小三的女兒不熟，如今看來，不排除是當年被她抓到的時候就懷孕了，但因為小三的身材肉肉的，所以她並沒有注意到。而現在她已經帶著兒子回娘家，老公雖然有跑來向她爸媽下跪道歉，但她這次要好好想想是否要原諒對方。

貼文引起網友討論，「這個老公也真厲害，竟然可以瞞5年妳都沒發現，應該是體貼嘴又甜，現在趕快收集證據比較實在」、「生個不是老公的孩子，以其人之道，還治其人之身」、「 這老公好瘋，偷吃還放附近」。