代表民進黨競選桃園市長的新竹市前市長林智堅論文門事件愈演愈烈，面對藍營的連番猛攻，綠營則以「對手抹黑」回擊。對此資深媒體人韋安昨（8日）在臉書發文直言，民進黨已開始定調林智堅論文門是國民黨的抹黑，但此舉無疑是火上加油，是對許多雖討厭國民黨、但對於論文門事件反感的年輕人與知識份子的最大羞辱，恐讓他們開始討厭民進黨！

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬7日痛批，選舉奧步、抹黑、有理講不清的招數一定會發生，籲國民黨攻擊時，若找不出如同高雄市議員李眉蓁的論文事件一樣，有原著作出面指控、有明確被抄襲的受害者，反而用政治權力去逼政府機關、逼學校，完全是沒有道理的事情，「勿散彈打鳥、胡亂牽扯不必要的學校及當事人！」

韋安發文表示，對於論文風波，民進黨上下定調：國民黨只剩奧步和抹黑，這樣說無疑是火上澆油，和公關自殺。

韋安提到，有近6成的人討厭國民黨，「而這其中有不少年輕人和知識分子，對論文門都有想法和看法」，有感同身受的「剝奪感」和反感。國民黨雖然全力追打論文門，但若綠營把其他討厭國民黨的年輕人和知識階層，也扯到和國民黨是「同路人」，「不是對他們最大的羞辱、反而讓他們開始討厭民進黨嗎？」