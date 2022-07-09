前北市議員羅智強（中）8日上午偕同趙少康（左二）替旗下子弟兵，台北議員參選人楊植斗（右一）、台南議員參選人蔡宗豪（左一）以及屏東議員參選人練鴻慶（右二）站台。（資料照／陳薏云攝）

國民黨台北市前議員羅智強昨日（8）宣布「強戰隊」成形，成員包括辦公室主任楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪、練鴻慶，他們也分別參選年底台北市議員、雲林縣議員、台南市議員、屏東縣議員。羅表示，強戰隊不僅將串聯成全國制衡民進黨的連線，6日更一起去告發了林智堅抄襲論文，展現無懼精神。此消息獲得超過2萬人按讚，有網友更盛讚羅出招「有夠猛」。

羅智強8日在臉書發文表示，一個戰將不如一個戰隊，這些年來如果他有什麼小小的成績，並不是他一個人的努力，而是一個團隊的付出。今年的他並沒有選舉戰場，但他的團隊有4位年輕人，他們準備投入2022的選舉，分別是：參選台北市議員的楊植斗、參選雲林縣議員的陳芳盈、參選台南市議員的蔡宗豪、參選屏東縣議員的練鴻慶。

羅智強指出，他也把這4位強戰隊的青年夥伴，組成了「2022強戰隊」，希望他們在參選的同時，也可以串聯成全國的連線，為制衡民進黨盡最大的力量。這4位戰隊成員6日一起去告發了林智堅抄襲論文，即便林喊告他們也不怕，展現出無畏無懼、勇敢制衡的強戰隊精神。

此文獲得超過2萬個讚、超過630則留言與破百次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「強哥每次出招的有夠猛」、「去告發林智堅這招真的強！強團隊果然強！」「加油，這才是黨魂」、「這是滿好的策略，KMT中央沒什麼做為，有心的政治人物就該從自身開始，培養年輕一代的優秀人才與戰將，然後串聯起來」、「要能培養出更多年輕一代的政治人才，KMT藍軍才可能有未來」。