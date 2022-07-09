農曆七月就要到了，許多節目會配合「鬼月」氛圍邀請來賓分享撞鬼經驗，藝人郎祖筠搶先在臉書分享撞鬼經驗，她表示從小膽子就很大，但某天竟在家中看到鑲在餐廳跟浴室間的女鬼，而且全家人只有她看得見，無奈表示：「這一年，我過得多慘」，引發網友熱議。

郎祖筠表示從小膽子特別大，也特別愛聽鬼故事，但極少能驚嚇得了她，豈知小學四年級時，家中來了整身呈現灰黑色的女鬼，除了膝蓋以下漸層模糊，還整個鑲在餐廳跟浴室間的牆角，並且頭垂得低低懸在半空，一頭乾燥亂髮遮著臉，但慶幸的是看不到容貌，不然要是對方睜著眼睛瞪著她，估計自己會得嚇死半死。

從小就愛聽鬼故事 膽子也特別大 極少有驚嚇得了我的鬼故事 直到小學四年級 我家來了一隻鬼⋯ 這隻整身呈現灰黑色的女鬼 （對，我知道是女的⋯） 嚴格說也不是「整身」 因為膝蓋以下 漸層模糊 最恐怖的是 「她」 就鑲在餐廳跟浴室間的牆角 懸在半... 由郎祖筠發佈於 2022年7月7日 星期四

郎祖筠透露女鬼掛在牆角，沒想到一掛就是一年，而且一家四口只有她看得見，接著表示這一年過得多慘，但還好菩薩顯靈解救這一年的驚恐，接著體質也就此改變，目前不會在看到「無形」的東西，至於當時家裡還發生兩件怪事，她則是賣關子，透露8月將透過Podcast節目詳述。

對此，網友紛紛留言：「看前言，就開始怕了怎辦」、「我也是從小就開始會看見那些東西，大家都認為白天看不見，其實24小時都有」、「以前都躲在被窩裏面聽司馬伯伯」、「好想聽郎姊講故事，但又好害怕喔」、「我也愛聽神鬼故事，若能現場參觀那就太刺激了吧」。