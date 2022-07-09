子彈即將擊中安倍瞬間

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時，遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍重傷倒地，雖送醫急救，但約5小時後仍傷重不治。日本警方9日上午公布了安倍的司法解剖結果，確認動脈失血過多是直接死因。

綜合外電報導，日本為了釐清安倍的死因，8日深夜解剖，9日上午報告出爐，而奈良警方說，他是因為「左側動脈嚴重受損」，以致失血過多直接致死。

而先前負責急救安倍的奈良縣立醫科大附屬醫院的福島英賢教授說，他是在當地時間下午12點20分被送抵醫院，但已處於心肺驟停狀態。由於他大量出血，因此醫院動員了20多人，為他進行開胸手術，並持續輸血、止血約4個半小時。

安倍遭槍擊 現場傳巨響冒出白煙

安倍除了右頸的槍傷外，另一枚子彈可能從左肩打進心臟。福島說，安倍體內多處出血，他雖然盡了一切努力，但仍無法完全止血。而奈良縣立醫科大附屬醫院院長吉川公彥則表示，院方盡了一切努力，實在感到很遺憾。