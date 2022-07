林口長庚醫院陳建宗院長於7月6日簽署任內第一個合作備忘錄,與蒙古國國立婦幼醫院展開國際合作,進行雙方人才培訓、學術交流及醫療轉介等。預計今年年底前,蒙古國國立婦幼醫院即將陸續派送34名醫師及1位醫事主管,到林口長庚進行包含婦科、兒科、外科及檢驗醫學科等10個科別的臨床學習。

這項簽約儀式是在臺灣駐蒙古國代表羅靜如的見證下,由林口長庚醫院陳建宗院長與蒙古國國立婦幼醫院Enkhmaa Davaasambuu副院長代表雙方,以線上視訊方式完成簽訂。

陳建宗院長表示,希望藉此將台灣優異的醫療軟實力分享給蒙古國,促進當地醫衛技術的提升,也期許透過多名蒙古國專業醫事人才的人脈網絡,能更有效的推動臺蒙醫療交流,擴大國際合作,創造互惠雙贏的局面。

林口長庚醫院指出,蒙古國國立婦幼醫院是蒙古國最重要的婦產科及兒科醫院,每年接納15萬名門診病患、37,000名住院病患及接生1萬名嬰兒。林口長庚醫院自2009年起,即與羅慧夫顱顏基金會共同組成義診團至蒙古國,為唇顎裂病童進行免費手術治療,並協助蒙古國國立婦幼醫院建立包括外科、矯正牙科、麻醉、語言治療師等的顱顏醫療專業團隊。

該團隊在COVID-19疫情前每年能在蒙古國執行超過450例唇顎裂手術,為臺蒙醫衛交流合作的典範。奠基在顱顏團隊良好的合作基礎上,林口長庚醫院為擴大交流面向,現進一步簽訂合作備忘錄以展開多面向的合作。

蒙古國國立婦幼醫院Enkhmaa Davaasambuu副院長表示,感謝臺灣駐蒙古國代表處媒合及林口長庚醫院長期以來對該院顱顏團隊的指導與協助,現在是兩院合作新起點的開始,也感謝長庚醫院願意提供該院醫師更多的學習機會。

臺灣駐蒙古國代表羅靜如表示,林口長庚醫院長期致力於國際醫療義診與相關學術合作,現與蒙古國國立婦幼醫院正式簽署合作備忘錄並擴大交流面向後,相信更能攜手提升蒙古國國民健康,並發揮「Taiwan can help and Taiwan is helping」的精神。